Liverpool vs. Manchester City EN VIVO por ESPN. El partido por cuartos de final de Champions League promete algo más que un duelo inglés, es el enfrentamiento entre dos de los mejores entrenadores de la Premier League: Jürgen Klopp y Pep Guardiola. El encuentro se jugará desde la 1:45pm y será transmitido en Perú y todo Latinoamérica por ESPN.



Jürgen Klopp y Pep Guardiola volverán a chocar en este Liverpool vs. Manchester United, solo uno podrá salir victorioso y avanzar a semifinales de la Champions League. En conferencia de prensa ambos entrenadores solo tienen elogios, pero una vez en la cancha de juego estos serán enemigos y buscarán llevar a sus equipos a la gloria.



Los Liverpool vs. Manchester City esta temporada auguran espectáculo y diversión. En septiembre, los 'citizens' barrieron al Liverpool con un 5-0, aunque los 'Reds' jugaron gran parte del partido con 10 jugadores. En enero, otra fue la historia, pues los de Klopp ganaron por 4-3 en la Premier League.



Para el Liverpool vs. Manchester City, Pep Guardiola no podrá contar con el Kun Agüero debido a una lesión a la rodilla que lo ha mantenido alejado de las canchas desde hace tres semanas. Gabriel Jesús será el que reemplace al argentino en este duelo de Champions League.



En tanto, el defensa camerunés del Liverpool, Joel Matip será baja lo que resta de temporada debido a una lesión en el muslo, un duro golpe en la víspera de su partido de cuartos de final de la Champions League ante el Manchester City en Anfield.



Liverpool vs. Manchester City: Posibles alineaciones



Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Milner, Oxlade-Chamberlain o Wijnaldum; Mané, Salah y Firmino.



Manchester City: Ederson; Walker, Kompany, Otamendi, Delph o Laporte; Fernandinho, David Silva, De Bruyne; Sané, Sterling y Gabriel Jesús.