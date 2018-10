Liverpool vs Manchester City: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO ESPN la Premier League

Liverpool vsManchester City ONLINE TV EN VIVO Los reds se enfrentan a los citizens en el estadio Anfield por la fecha 8 de la Premier League. Manchester City y Liverpool pugan por el liderato del torneo inglés. (10:30 a.m. hora peruana) (TV: ESPN 2 para América)



Liverpool vs Manchester City será un encuentro de punteros de la Premier League. Empatados con 19 puntos y con mejor diferencia de goles para el City (1° con +18), este encuentro pone en juego el primer lugar. Tottenham (3°) y Chelsea (4°) son la escolta de ambos clubes.



El Liverpool vs Manchester City también contará con el duelo entres el técnico Jurgen Klopp y Pepe Guardiola. Dos de los técnicos más aclamados en la Premier League.



En la previa del Liverpool vs Manchester City, los reds llegan con dificultades tras los malos resultados en los últimos 3 partidos: dos derrotas y un empate en la Copa de la Liga, Premier League y Champions League. En cambio, el City encadenó cuatro victorias seguidas en los mismos torneos.

Liverpool cayó 1-0 ante Napoli que toma la punta del Grupo C

Con miras al Liverpool vs Manchester City, Klopp no podrá contar con los lesionados Alex Oxlade-Chamberlain, Adam Lallana y Naby Keita. En el caso de Guardiola enfrenta las bajas de Mangala, Sandler, Claudio Bravo, Kevin de Bruyne y Delph. Mendy y Gundogan están en duda para el clásico inglés.



La clave del partido Liverpool vs Manchester City, será el potencial ofensivo. El tridente Mané, Salah y Firmino pondrá aprueba su eficacia en casa. Miemtras que Sané, Sergio Agüero y David Silva buscarán dar la sorpresa en Anfield.

Alineaciones posibles del Liverpool vs Manchester City:



Liverpool: Alisson, Robertson, Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Milner, Wijnaldum, Henderson, Mané, Salah y Firmino.

Manchester City : Ederson, Laporte, Zinchenko, Otamendi, Walker, Bernardo Silva, Fernandinho, Sterling, David Silva, Sané y Agüero.

