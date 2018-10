Liverpool vs Napoli EN VIVO EN DIRECTO FOX SPORTS 2 TV ONLINE por Grupo C de la Champions League

Liverpool vs Napoli EN VIVO EN DIRECTO. 'Reds' visitan este miércoles a los 'Azules' en el Estadio San Paolo por la segunda fecha del Grupo C de la Champions League. El partido arrancará a las 2:00 p.m. de Perú por la señal de Fox Sports 2.



¿Vas a seguir el Liverpool vs Napoli vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Liverpool vs Napoli, un choque que promete por la Champions League en tierras italianas, ya que ambas escuadras cuentan con grandes jugadores que pueden marcar la diferencia en cualquier momento.

HORARIOS EN OTROS PAÍSES



España / 9:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Chile / 4:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

México / 2:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.



Liverpool, que no gana hace 2 partidos en la Premier League, pero que se mantiene líder, buscará su segundo triunfo en la Champions League tras superar en la primera jornada a PSG de Neymar y Mbappé.



Con Mohamed Salah y Roberto Firmino, Liverpool se medirá fuera de casa ante Napoli, que tiene Lorenzo Insigne y Dries Mertens como principales figuras.



Napoli de Carlo Ancelotti marcha segundo en la Serie A de Italia a 6 puntos del líder Juventus, con el que cayó el último fin de semana por 3-1 de visita.

Liverpool vs Napoli: Alineaciones probables



Liverpool: Alisson, Trent, Gomez, Van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Milner, Keita, Salah, Mané, Firmino.



Napoli: Ospian, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Rui, Callejón, Allan, Hamsik, Zielinski, Insigne, Mertens.