Liverpool vs. Napoli EN VIVO | Clasificación a octavos de final Champions League | Ingleses vs. italianos, solo uno sobrevivirá en la Champions League y clasificará a la siguiente fase del torneo europeo. El duelo se jugará en el Anfield Stadium desde las 3:00 p.m. vía FOX Sports 2. | 17:00 horas en Argentina, Uruguay y Chile | 14:00 horas en México.



El Grupo C de la Champions League ha cumplido con las expectativas como el más difícil de este torneo europeo y cualquiera de los tres equipos grandes podría seguir adelante _o quedar fuera_ de la competencia. Napoli es líder de grupo con nueve puntos, uno más que el PSG. Liverpool suma seis.



Liverpool , quien perdió la oportunidad de ganar en Belgrado y terminó regalando 3 puntos que pudieron ser la confirmación de la clasificación a octavos de final de la Champions League. La eliminación del equipo inglés sería un duro retroceso para Liverpool después de haber llegado a la final del año pasado.



El fin de semana, previo al Liverpool vs. Napoli, fue bueno para ambos equipos. Los italianos dejaron en la banca al atacante belga Dries Mertens, la estrella de Liverpool, Mohamed Salah, calentó motores al anotar tres goles en casa de Bournemouth.

Liverpool necesita ganar para tener una oportunidad de avanzar, mientras que un empate le daría el boleto a Napoli.

Sadio Mané está bien como para ser titular en el choque del Liverpool vs. Napoli por la Champions League, dijo el entrenador Jürgen Klopp. El atacante senegalés se recuperó de una lesión en un pie para ingresar el fin de semana en la victoria de Liverpool 4-0 sobre Bournemouth que dejó al equipo de Klopp en lo más alto de la Liga Premier.

ASÍ SE VE EL ANFIELD STADIUM EN GOOGLE MAPS