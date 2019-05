Liverpool vs Newcastle: EN VIVO Con Salah y Mané, los Reds se juegan el título de la Premier League

Liverpool vs Newcastle : EN VIVO ONLINE TV El equipo de los 'Reds' enfrentan a las 'Urracas' este sábado en el estadio St. James Park por la fecha 37 de la Premier League. Liverpool busca un triunfo ante Newcastle para alcanzar el liderato de la liga inglesa. (1:45 p.m. hora peruana) (TV: ESPN para América)



El partido Liverpool vs Newcastle será a todo o nada. Los Reds se juegan una de sus últimas chances para tentar el título de la Premier League en la penúltima jornada. Al equipo del técnico Jürgen Klopp solo le sirve una victoria para alcanzar el liderato y esperar que Manchester City logre una victoria ante Leicester City.



En la previa del Liverpool vs Newcastle el equipo de Klopp marcha en el segundo lugar con 91 puntos y el líder Manchester City sumó 92. Una derrota, le dejaría servido el título a Manchester City.



El encuentro Liverpool vs Newcastle estará marcado por la última derrota 3-0 de los Reds en las semifinales de la Champions League ante Barcelona y el desgaste físico que representó ese duelo. Con la mirada en ambos torneos, el panorama para el equipo de Klopp se presenta como una gesta o hazaña histórica.



No obstante, el duelo Liverpool vs Newcastle tiene como claro favorito a la visita que ha sumado siste victorias seguidas en la Premier League. Los Urracas no podrán contar con el lesionado DeAndre Yedlin. Pero el entrenador Rafa Benítez ya podrá contar con Jamaal Lascelles y Ayoze Perez.

Liverpool vs Porto: Gol de Salah (Video: ESPN 2)

En cambio en la visita, Naby Keita se lesionó y es baja en Liverpool por dos meses. También Roberto Firmino se encuentra sentido y sería baja ante Newcastle. Así, Trent Alexander-Arnold y Xherdan Shaqiri tienen opciones de entrar en el equipo titular.



Liverpool y Manchester City no tienen margen de error penúltima fecha de la Premier League, pues una derrota les alejaría casi definitivamente del título. Liverpool no tienen tiempo para lamentarse.



"No necesitan pensar en el próximo partido contra el Barcelona, ahora jugamos contra el Newcastle. Es lo único que nos importa", dijo el técnico Jürgen Klopp en la previa del Liverpool vs Newcastle.



Manchester City recibe al Leicester. Los 'Foxes' han mejorado de la mano de Brendan Rogers, pero ¿tendrán los medios para inclinar a unos 'Citizens' descansados y que vienen de encadenar doce victorias consecutivas? En caso de que ambos aspirantes sumen los tres puntos, todo se decidirá en la última jornada.

