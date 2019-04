Liverpool y Porto EN VIVO se enfrentan por los cuartos de final de la Champions League 

Liverpool y Porto EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE Los 'Reds' arreglan la casa para recibir a los 'Dragones azules' en el inicio de los cuartos de final de la Champions League. El duelo en Anfield Stadium inicia a las 2 p.m., (hora peruana ) y puedes seguirlo vía FOX Sports para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Liverpool vs Porto vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Los de Jürgen Klopp llegan a este Liverpool vs Porto sin tener la certeza de ganar la Premier League y entienden que levantar la 'Champions' es vital si es que el torneo inglés se les escapa de las manos.



Para Liverpool vs Porto la baja más importante para Jurgen Klopp será el lateral Andy Robertson. El escocés esta suspendido y también tiene dudas sobre la presencia Alex Oxlade-Chamberlain, Adam Lallana y Joe Gomez. Mientras que en la zaga asombra el nombre del joven Diego Quierox, jugador de la filial.



A este Liverpool vs Porto los 'Reds' llegan con una antiestrella, Sadio Mané quien hoy brilla más que la figura de Anfield, Mohamed Salah, que llega de un año irregular no solo en la Champions League, sino en la Premier League.



Liverpool vs. Porto: horarios y canales en el mundo

Perú: 2:00 p.m. | FOX Sports

México: 1:00 p.m. | FOX Sports

Colombia: 2:00 p.m. | FOX Sports

Ecuador: 2:00 p.m. | FOX Sports

Chile: 4:00 p.m. | FOX Sports

Argentina: 4:00 p.m. | FOX Sports

Brasil: 4:00 p.m. | FOX Sports

España: 9:00 p.m. | FOX Sports





Liverpool llegó así a los cuartos de final de la Champions League.

Los capitaneados por Iker Casillas llegan al Liverpool vs Porto en un duelo muy ajustado con el Benfica en busca de la Liga portuguesa.



El técnico del Porto, Sérgio Conceição, no contará con el camerunés Vincent Aboubakar, lesionado de larga duración, tampoco estará Pepe y el mexicano Héctor Herrera por acumulación de amarillas, aunque estos dos jugadores han viajado con el equipo para motivar al grupo.



El lateral izquierdo de los "Dragones", Alex Telles, arrastra una bursitis en la cadera desde el encuentro de la semana pasada contra el Braga y es duda hasta la última hora.



Liverpool vs Porto: Posibles Alineaciones.



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Fabinho; Henderson, Milner, Wijnaldum; Mané, Firmino y Salah.



Porto: Casillas; Maxi Pereira, Militão, Felipe, Telles; Otávio, Óliver, Danilo Pereira, Brahimi; Marega, Tiquinho.