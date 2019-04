Liverpool vs Porto EN VIVO Horarios y canales para ver transmisión de TV ONLINE cuartos de final ida de Champions League

Liverpool vs Porto EN VIVO. Ingleses y portugueses chocan este martes 9 de abril en el Estadio Anfield por cuartos de final ida de Champions League. En esta nota conoce los horarios y canales de TV del partidazo. ¡Toma nota!



¿Vas a seguir el Liverpool vs Porto vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Liverpool recibirá a Porto luego de dejar en carrera a Bayern Munich. Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané pilotarán el ataque de los 'Reds' en busca del triunfo. Mientras que la visita, con Iker Casillas y Pepe, querrán dar la sorpresa pese a que no son favoritos.

HORARIOS PARA VER LIVERPOOL VS PORTO



México / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Chile / 3:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Brasil / 4:00 p.m.

España / 9:00 p.m.



CANALES PARA VER LIVERPOOL VS PORTO



Argentina / Fox Sports

Bolivia / Fox Sports

Brasil / TNT Brasil y Esporte Interativo

Canadá / DAZN

Colombia / Fox Sports

Ecuador / Fox Sports

Francia / RMC Sport

Alemania / DAZN

Italia / Sky Calcio y Sky Sport Football

Japón / DAZN

México / Fox Sports

Paraguay / Fpx Sports

Perú / Fox Sports

Portugal / TVI e Eleven Sports 1

España / Movistar Liga de Campeones y Movistar+

Estados Unidos / Univisión Deportes y UniMás

Uruguay / Fox Sports

Venezuela / Fox Sports

En la pasada edición de la Champions League, Liverpool eliminó a Porto en octavos de final con un 5-0 global tras igualar sin goles en Anfield. Ahora, la historia podría ser distinta.



Liverpool vs Porto: Alineaciones probables



Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Fabinho, Henderson, Milner, Wijnaldum, Mané, Firmino, Salah.



Porto: Casillas, M. Pereira, Militao, Felipe, Telles, Ótavio, Óliver, D. Pereira, Brahimi, Marega, Tiquinho.