Liverpool vs Porto EN VIVO Horarios y canales para ver TV ONLINE cuartos de final vuelta de Champions League

Liverpool vs Porto EN VIVO ONLINE. Ingleses y portugueses se ven las caras por cuartos de final vuelta de Champions League. En el cotejo de ida, los 'Reds' se impusieron 2-0 de local. En esta nota conoce los horarios y canales. ¡Toma nota!



¿Cuándo y dónde se juega el Liverpool vs Porto? Va este miércoles 17 de abril en el Estadio Do Dragao de Portugal, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados.



¿A qué hora se jugará el Liverpool vs Porto? Todo arranca a las 2:00 p.m. de Perú y Colombia. Mientras que en Argentina a las 4:00 p.m. En España a las 9:00 p.m. Pero si lo verás desde otro país, revisa la lista de horarios.

Liverpool vs Porto: Horarios del mundo



México / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Venezuela / 3:00 p.m.

Chile / 3:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Brasil / 4:00 p.m.

España / 9:00 p.m.



¿Qué canales de TV pasarán el Liverpool vs Porto? El encargado de transmitir el partido para Latinoamérica es ESPN 2. En España lo puedes seguir por Movistar Liga de Campeones y Movistar+.

Liverpool vs Porto: Canales del mundo



Argentina / ESPN 2

Bolivia / ESPN 2

Brasil / Esporte Interativo

Canadá / DAZN y Radio Barca

Chile / ESPN 2

Colombia / ESPN

Ecuador / ESPN

Francia / RMC Sport

Alemania / Sky Sport 2

Italia / Sky Sport Football

Jpaón / DAZN

México / ESPN

Paraguay / ESPN 2

Perú / ESPN 2

Portugal / Eleven Sports 2 Portugal

España / Movistar Liga de Campeones y Movistar+

Estados Unidos / TNT USA, Univisión Deportes y Radio Barca

Uruguay / ESPN 2

Venezuela / ESPN



¿Vas a seguir el Liverpool vs Porto vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!