Liverpool vsPSG EN VIVO EN DIRECTO ONLINE ambas escuadras piloteadas por Neymar y Mohamed Salah abren la primera fecha del Grupo C de la Champions League. Este partido también lo puedes seguir por la señal de FoxSports, desde las 2:00 p.m., (hora peruana).



Liverpool vs PSG será la oportunidad perfecta para ver a dos de las delanteras más efectivas del fútbol europeo: Neymar-Cavani-Mbappé que estarán cara a cara con el tridente Mané-Firmino-Salah, que jugó la ultima final de la Champions Legue contra el Real Madrid.



Este Liverpool vs PSG también nos regalará un duelo interesante entre dos de los entrenadores alemanes del momento: Jürgen Kloop y Thomas Touchel, este último quien intenta encontrar el mejor Neymar y llevarlo hasta la final de la Champions League.



Los parisinos llegan a este Liverpoool vs PSG con cuatro eliminaciones en cuartos de final de la Champions League y las ultimas dos en octavos de final: Barcelona (la de la 'Remontada') y la última ante el Real Madrid.



Distinta es la situación de los ingleses en este Liverpool vs PSG pues llegan como subcampeones y con algunos refuerzos como el golero Alisson Becker, el guineano Naby Keita y el también brasileño Fabinho. La única duda en el tridente ofensivo para Jürgen Kloop es la de Firmino. Mohamed Salah y Sadio Mané ya fueron confirmados para este cotejo.



En una llave complicada con el Nápoles y el Estrella Roja, cada punto tendrá su valor, y el ganador en Anfield dará un aviso al resto de aspirantes a la 'Champions'.



Liverpool vs PSG. Posibles alineaciones.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Milner, Keita, Salah, Firmino y Mané.



PSG: Areola, Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat, Di María, Diarra, Rabiot, Cavani, Neymar, Mbappé.