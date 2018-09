Liverpool vs PSG EN VIVO Hora y canales de TV ONLINE por el Grupo C de la Champions League

Liverpool vs PSG EN VIVO. Ingleses y franceses se verán las caras este martes por la primera fecha del Grupo C de la Champions League. Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané vs Neymar, Kylian Mbappé y Edinson Cavani. ¡Duelo de estrellas! ¡Imperdible!



¿Dónde se llevará a cabo el Liverpool vs PSG por Champions League? Pues en el mítico estadio Anfield de Liverpool, con capacidad para más de 54 mil espectadores, que seguro lucirá un lleno total de hinchas.



¿A qué hora se jugará el Liverpool vs PSG por Champions League? En España arranca a las 9:00 p.m.. Mientras que en Perú a las 2:00 p.m.. Pero si lo verás desde otro país, revisa la lista de horarios.

España / 9:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Chile / 4:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

México / 2:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.



¿Qué canales de TV pasarán el Liverpool vs PSG? Los encargados de pasar el partidazo son Fox Sports para Latinoamérica y Movistar para España. También beIN Sports para Europa y Asia.



¿Vas a seguir el Liverpool vs PSG vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.