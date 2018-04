Liverpool vs Roma: El tremendo doblete de Roberto Firmino en Champions League [VIDEOS]

En el Liverpool vs Roma, Roberto Firmino anotó un doblete en el minuto 60' y 67' en el partido de ida por las semifinales de la Champions League.



El primer gol del Roberto Firmino llegó tras un desborde de Salah para que el brasileño solo la agregara en el Liverpool vs Roma y aumentara la cuenta a favor de los 'Reds' por 4-0.



Mientras que el segundo gol de Roberto Firmino fue 8 minutos más tarde, a través de un cabezazo después de un tiro de equina preciso de Milner para que Liverpool se pusiera 5-0 ante Roma.



Primer gol de Firmino tras desborde de Salah. (Video: Fox Sports)

Segundo gol de Firmino a través de un cabezazo. (Video: Fox Sports)

