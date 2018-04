Liverpool vs. Roma EN VIVO. Los reds se enfrentarán este martes 24 de abril en el emocionante partido de ida de semifinales de la Champions League. La cita de este duelo será en el Anfield Stadium desde la 1:45pm. En el Perú y todo Latinoamérica, todas las plataformas de ESPN y Fox Sports transmitirán el encuentro.



¿Cómo llegan Liverpool y Roma a esta semifinal de Champions League? Este será el sexto enfrentamiento europeo entre el Liverpool y la Roma y el primero desde marzo de 2002 en la segunda fase de grupos del torneo. En los cinco duelos previos, el Liverpool ganó en dos, con dos empates y una victoria de la Roma.



Liverpool se encuentra invicto contra la Roma en la Champions League (dos empates y una victoria). Ambos equipos ya se vieron las caras en la la final de 1984, los reds terminaron ganando por penales 4-2 en el estadio Olímpico.

Para la Roma esta es su primera semifinal europea en 27 años, cuando se enfrentaron al Brøndby en la UEFA Cup en 1990-91. Su única semifinal previa en la Copa de Europa / Champions League fue en la temporada 1983-84, cuando eliminaron al Dundee United antes de caer contra el Liverpool en la final.



De acuerdo a las estadísticas, el Liverpool no ha ganado en el partido de ida de ninguna de sus siete últimas semifinales europeas. La Roma, en tanto, ha ganado solo uno de sus últimos 14 partidos como visitante en la Champions League

QUÉ CANALES TRANSMITIRÁN EL LIVERPOOL VS. ROMA



En el Perú y Latinoamérica ESPN y Fox Sports transmitirán el Liverpool vs. Roma en todas sus plataformas. Pero si te encuentras en España, Antena 3 y TV3 serán los canales donde podrás ver el partido.



Argentina: ESPN y Fox Sports

Bolivia: ESPN y Fox Sports

Brasil: ESPN y Fox Sports

Colombia: ESPN y Fox Sports

Chile: ESPN y Fox Sports

Paraguay: ESPN y Fox Sports

Uruguay: ESPN y Fox Sports

Estados Unidos: WatchESPN, FOX Sports GO, ESPN Deportes+, FOX Deportes, Fox Sports 1, fuboTV, ESPN Deportes, FOX Soccer Match Pass

Costa Rica: ESPN y Fox Sports

Ecuador: ESPN y Fox Sports

Italia: PremiumSport HD, Canale 5, Premium Play, Roma TV, RSI La 2

Reino Unido: BT Sport 2, BT Sport Live, BT Sport 4K UHD, BBC Radio 5 Live

Puerto Rico: SportsMax 2

Roma solo ha ganado en uno de sus 19 enfrentamientos europeos en Inglaterra, aunque esa victoria fue en Anfield en febrero de 2001 en la Copa de la UEFA y con el actual entrenador Eusebio Di Francesco como suplente sin participar en ese encuentro.



Dos de los tres jugadores que han participado en al menos 10 goles en la Champions League esta temporada son del Liverpool: Roberto Firmino (8 goles y 4 asistencias) y Mohamed Salah (8 goles y 2 asistencias).

LIVERPOOL VS. ROMA: POSIBLES ALINEACIONES



Liverpool: Karius - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson- Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner - Mané, Firmino, Salah

Entrenador: Jürgen Klopp (GER)



Roma: Alisson - Fazio, Manolas, Juan Jesus - Florenzi, Strootman, De Rossi, Kolarov - Under, Dzeko, Nainggolan

Entrenador: Eusebio Di Francesco (ITA)