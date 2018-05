Liverpool vs Roma EN VIVO HORA y CANAL TV del partido de vuelta de semifinales de Champions League

Liverpool vs Roma EN VIVO. Ingleses e italianos se ven las caras por la vuelta de semifinales de Champions League. En esta nota conoce toda la información del partido. En la ida los de Klopp golearon 5-2 de local.



¿Qué día y dónde se jugará el Liverpool vs Roma? El choque se llevará a cabo este miércoles 2 de mayo en el Estadio Olímpico de Roma, que seguro lucirá un marco impresionante de hinchas.



¿A qué hora se jugará el Liverpool vs Roma? En Perú y Colombia arrancará a la 1:45 p.m.. Mientras que en España irá a las 8:45 p.m.. Pero si lo verás desde otro país, revisa la siguiente lista de horarios.

España / 8:45 p.m.

Argentina / 3:45 p.m.

Chile / 3:45 p.m.

Brasil / 3:45 p.m.

Bolivia / 2:45 p.m.

Estados Unidos (Nueva York) / 2:45 p.m.

Venezuela / 2:45 p.m.

Perú / 1:45 p.m.

México / 1:45 p.m.

Colombia / 1:45 p.m.

Ecuador / 1:45 p.m.



¿Qué canales transmitirán el Liverpool vs Roma? Los encargados de pasar el partido por Champions League son las cadenas deportivas Fox Sports e ESPN para toda Latianoamérica. En España lo puedes ver por beIN SPORTS.



¿Vas a seguir el Liverpool vs Roma vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones.

Liverpool vs Roma: Alineaciones probables



Roma: Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan, El Shaarawy; Under, Dzeko.



Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Milner, Mané; Salah, Firmino.