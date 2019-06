Bella YouTuber invade cancha casi desnuda en la final de Champions

La final de la Champions League Liverpool vs Tottenham que se disputó en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid se interrumpió tras la invasión de la cancha de una bella YouTuber.



Kinsey Wolanski, modelo y YouTuber, invadió el terreno de juego en ropa de baño y paralizó el juego. De inmediato se viralizó y dio la vuelta al mundo.



La peculiar situación fue que la modelo promocionó un portal para adultos. Wolanski tiene un canal de YouTube Vitaly Uncensored que cuenta con más de 10 millones de seguidores.

Roberto Firmino salió en el equipo titular por Liverpool y Harry Kane reapareció con Tottenham para la final de la Champions League.



Firmino se perdió los tres últimos partidos de la temporada debido a una dolencia muscular. El atacante brasileño no juega desde la derrota ante el Barcelona en la ida de las semifinales del torneo europeo. Divock Origi, el belga que cubrió las ausencias de Firmino y Mohamed Salah, vuelve a la banca.



Salah, quien se perdió la vuelta de las semifinales por una conmoción, también fue incluido en el once titular del técnico Juergen Klopp. El goleador egipcio tuvo que salir antes del descanso de la final del año pasado que perdieron ante el Real Madrid debido a una lesión en el hombro.



Kane no juega con Tottenham desde que se lesionó el tobillo izquierdo en abril durante el cruce de cuartos de final ante el Manchester City. El ariete inglés se perdió la semifinal ante Ajax y estuvo en duda para la final.



El delantero brasileño Lucas Moura, autor de tres goles para que los Spurs derrotasen a Ajax en la vuelta de semifinales, quedó en el banquillo.

Así formaron para la Final de la Champions League:

Liverpool: Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil Van Dijk, Andy Robertson, Fabinho, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Sadio Mané, Mohamed Salah y Roberto Firmino.

Tottenham : Hugo Lloris, Kieran Trippier, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Danny Rose, Harry Winks, Moussa Sissoko, Christian Eriksen, Dele Alli, Son Heung-min y Harry Kane.



