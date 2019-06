Liverpool vs Tottenham: Detuvieron a británico que intentó ingresar con drogas y agredir a los policías en el Wanda

Liverpool vs Tottenham en la final de la Champions League. La Policía de Madrid detuvo a un ciudadano británico que intentó ingresar con drogas y agredir a los agentes en el Wanda Metropolitano.

Según el informe de la Policía de Madrid, el arresto ocurrió en el perímetro del estadio, sin que por el momento hayan trascendido más detalles antes que iniciara el Liverpool vs Tottenham por la final de la Champions League.



Además, también fueron detenidas dos personas por vender entradas falsas para el partido, en este caso en las cercanías de la "fan zone" de los seguidores del Liverpool, ubicada en la plaza de Felipe II de Madrid.



La Policía de Madrid informó en Twitter, junto a una foto de este zona de celebración, en la que se aprecia que aún hay una gran cantidad de aficionados de Liverpool.



El viernes, detuvieron a cuatro hinchas británicos por atentado contra agentes de la autoridad en dos puntos diferentes de la ciudad, y la Policía Municipal de Madrid -no la Nacional como se informó inicialmente- a una mujer venezolana por intentar vender dos entradas falsas por 8.400 euros.



En los últimos días, la Policía ha detenido a tres personas en Madrid y a cuatro en Segovia por vender entradas falsas para la final entre el Liverpool vs Tottenham por la Champions League.