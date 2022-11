Liverpool venció 2-1 al Tottenham EN VIVO por la jornada 15 de la Premier League en el Tottenham Hotspur Stadium. Mohamed Salah se puso al equipo al hombre, marcando los dos goles de los ‘Reds’. Por su parte, Harry Kane descontó para los locales. Los dirigidos por Klopp siguen fuera de puestos de clasificación europea.

Liverpool vs. Tottenham EN VIVO: Minuto a minuto

SEGUNDO TIEMPO

70′ GOOOOOOOLLLLL DEL TOTTENHAM. Harry Kane consigue el descuento para los ‘Spurs’.

PRIMER TIEMPO

40′ GOOOOOOOLLLL DE LIVERPOOL. Mohamed Salah completa su doblete.

11′ GOOOOOOOLLLLL DE LIVERPOOL. Mohamed Salah marcó el primero para la visita.

- Salen los equipos al campo de juego.

Liverpool vs. Tottenham EN VIVO: Nota previa

Lejos de los primeros lugares de la Premier League, Liverpool visitará a Tottenham, que buscará la victoria para acerarse al líder. que tambén Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium.

¿A qué hora juega Liverpool vs. Tottenham?

México: 10:30 a.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 11:30 a.m.

Bolivia y Venezuela: 12:30 a.m.

Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil: 1:30 p.m.

España: 5:30 p.m.

Liverpool vs. Tottenham: canales del partido y cómo ver por TV

El Liverpool vs. Tottenham será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la liga inglesa. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Tottenham Hotspur Stadium. y será transmitido en Sudamérica, por ESPN y Star+(Star Plus). En México, la contienda se podrá ver por Paramount+; en España, vía DAZN y Movistar+; mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son nbcsports.com, SiriusXM FC, NBC Sports App, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO y USA Network.

Cómo llegan Liverpool y Tottenham

Si bien ganó 2-0 a Napoli en su reciente presentación, Liverpool no pudo alcanzar la cima de su grupo y avanzó a octavos de final de la Champions League como segundo, con el mismo puntaje que los italianos, pero con saldo negativo en el duelo directo.

Toca a Liverpool ahora meterse de lleno en la liga inglesa, donde no tiene un buen presente. Los ‘Reds’ son novenos con dieciséis puntos, producto de cuatro triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas.

“Todos sabemos que Tottenham es un equipo que está bien organizado. Los últimos dos juegos cuando tuvieron que perseguir el juego mostraron su poder ofensivo. Creo que los ‘Spurs’ están en un buen momento”, advirtió Jürgen Klopp, entrenador de Liverpool, en la antesala.

Liverpool seguirá sin contar con el colombiano Luis Díaz ni con Diogo Jota, lesionados y sin fecha de retorno. Eso sí, el uruguayo Darwin Núñez volverá a liderar el ataque.

Al frente estará Totenham, que también aseguró su presencia en la siguiente ronda de la Champions League y que marcha en el tercer puesto de la liga, con veintiséis unidades, a seis del líder Manchester City.

Liverpool vs. Tottenham: probables alineaciones

Tottenham: Lloris, Dier, Lenglet, Davies, Emerson Royal, Bentancur, Bissouma, Hojbjerg, Perisic, Lucas Moura y Kane. DT: Antonio Conte.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Thiago Alcántara, Salah, Firmino y Núñez. DT: Jürgen Klopp.

¿Dónde juega Liverpool vs. Tottenham?