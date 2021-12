El empate 2-2 entre Liverpool y Tottenham, no solo fue un partidazo, sino que también tuvo su dosis de polémica. La expulsión de Andrew Robertson, la mano no cobrada de Salah y la falta de Harry Kane son algunas de las jugadas que más controversia causaron.

Uno de los más mortificados por las decisiones del árbitro Paul Tierney fue el director técnico Liverpool, Jurgen Klopp. Para el estratega alemán la expulsión de Robertson (que tuvo implicancia del VAR) fue resultado de una jugada muy similar a una en la que Harry Kane no recibió la tarjeta roja.

Harry Kane cometió dura falta durante el Tottenham vs. Liverpool. (Video: ESPN)

“ No tengo problemas con los árbitros, solo contigo. No has jugado nunca a fútbol ”, le dijo Kopp a juez una vez finalizado el encuentro.

“Es roja, no hay ningún tipo de dudas. Fue pura coincidencia que tuviera la pierna en el aire, sino podría habérsela roto. Tenemos VAR y deciden echar un vistazo a la acción de Robertson otra vez. Está bien, para eso lo tenemos. ¿Pero qué hizo en esa situación? Pasó lo mismo con el penalti a Diogo Jota”, señaló después el técnico en diálogo con Sky Sports.

“El señor Tierney me dijo que Diogo Jota para a propósito porque buscaba la falta. Antes de nada, si quieres disparar tienes que pararte, no puedes hacer las dos cosas a la vez. Me dijo que había parado a propósito. Es increíble. Estaba en el mejor lugar del campo para verlo y no lo pitó”, añadió.

Liverpool logró empatar 2-2 en su visita a Tottenham

Liverpool hizo un gran negocio en su vista al Tottenham por la la fecha 18 de la Premier League. El duelo terminaría2-2 y con los ‘Reds’ pidiendo tiempo pues con diez hombres le resultaba complicado sostener un empate en los últimos minutos del partido. Revisa aquí el resumen completo del partido.