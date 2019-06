Videos para adultos en YouTube detrás de la bella modelo que invadió la cancha en el Liverpool vs Tottenham

Kinsey Wolanski, modelo y YouTuber, que invadió el terreno de juego en ropa de baño-con la promoción Vitaly Uncesored- y paralizó el juego en la final del Liverpool vs Tottenham por la Champions League.



La peculiar situación fue que la modelo promocionó un portal para adultos en YouTube, donde también participa Kinsey Wolanski, llamada Vitaly Uncensored que cuenta con más de 10 millones de suscriptores.

Kinsey Wolanski es novia del 'prankster' (usuarios de YouTube que hacen bromas pesadas) Vitaly Zdorovetskiy, con quien hace los videos en Vitaly Uncensored.



En los videos de YouTube para adultos, hay lujurias, viajes y desafíos eróticos en la vía pública. El objetivo de Kinsey Wolanski era poder promocionar dicho canal, manejado por su novio.



Aunque el paseo de Kinsey Wolanski por el césped duró solo algunos segundos, le sirvió para quedar en boca de todos en medio de la gran definición de la Champions League en Madrid entre el Liverpool vs Tottenham.



Incluso, su novio Vitaly Zdorovetskiy ya invadió la cancha de una final en el Mundial Brasil 2014 cuando se enfrentaron Brasil vs Argentina, aunque no tuvo la repercusión que ha tenido Kinsey Wolanski.