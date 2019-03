Liverpool vs Tottenham: EN VIVO Con Firmino y Harry Kane, se enfrentan por la Premier League

Liverpool vs Tottenham : EN VIVO ONLINE TV El equipo de los Reds enfrentan a los Spurs este domingo en el estadio Anfield por la fecha 32 de la Premier League. Liverpool busca un triunfo ante los Tottenham para seguir en la pelea por el título del torneo inglés. (10:30 a.m. hora peruana) (TV: DirecTv para América)



El partido Liverpool vs Tottenham es clave para el desenlace de la Premier League. Los Reds podrían trepar al primer lugar de la tabla con un triunfo o de lo contrario le dejaría al líder Manchester City el camino libre para encaminarse al título. Los Spurs, rezagados, pelean por un cupo a la próxima Champions League.



En la previa del Liverpool vs Tottenham, los Rojos sumaron 76 puntos, uno menos que Manchester City. En tanto, los Spurs con 61 son terceros, y pugnan con Manchester United (61), Arsenal (60) y Chelsea (57) los dos cupos directos a la Liga de Campeones.



La suerte es distinta para los equipos de cara al Liverpool vs Tottenham. Los rojos galopan con 10 partidos seguidos sin perder y por el contrario, el rival acumuló tres derrotas y un empate en sus últimas presentaciones.



Liverpool no podrá contar con cinco jugadores por lesión: Gomez, Shaqiri, Alexander-Arnold, Keïta y Oxlade-Chamberlain. Mientras que la visita deberá remplazar a Dier y Aurier, también sentidos.



"Estamos en las jornadas finales y no habrá ya interrupciones por partidos internacionales. Jugaremos semana tras semana y todos los partidos son muy importantes. En una temporada así, te preparas constantemente para la parte final del campeonato", dijo el técnico Jurgen Klopp en la previa del Liverpool vs Tottenham.

Así forman Liverpool y Tottenham:



Liverpool: Alisson, Matip, Van Dijk, Robertson, Alexander-Arnold, Wijnaldum, Fabinho, Henderson, Firmino, Salah y Mané.

Tottenham : Lloris, Vertonghen, Rose , Sánchez, Walker-Peters, Sissoko, Eriksen, Lucas Moura , Alli, Lamela y Harry Kane.

