Liverpool vs Tottenham EN VIVO Dónde y cómo ver CANAL GRATIS, la final de Champions League en Madrid

Liverpool vs Tottenham EN VIVO. Este sábado se jugará la final de Champions League en el Wanda Metropolitano de Madrid, sede que será testigo de un partido que quedará en la historia del fútbol mundial. ¡Imperdible!



Liverpool y Tottenham se verán las caras desde las 2:00 p.m. de Perú por las señales de Fox Sports, Fox Sports 2, ESPN e ESPN 2 para toda Latianoamérica.



¿No vas a seguir el Liverpool vs Tottenham por TV? Tranquilo, existe otra opción. Solo debes conectarte al Facebook Watch de la Champions League y listo.

¿Estarás ocupado el sábado y solo tendrás el celular a la mano? No te preocupes, Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Para la final, Liverpool tendrá el regreso de Mohamed Salah y Roberto Firmino. Mientras que Tottenham la vuelta de su goleador Harry Kane. Toda la carne estará en el asador.



Liverpool vs Tottenham: Alineaciones probables



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Wijnaldum, Salah; Firmino, Mané.



Tottenham: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Sissoko, Dele, Eriksen; Son, Kane.

Horarios para ver el Liverpool vs Tottenham



Perú / 2:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

México / 2:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Chile / 3:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Brasil / 4:00 p.m.

España / 9:00 p.m.



Canales para ver el Liverpool vs Tottenham



Argentina / Fox Sports e ESPN

Bolivia / Fox Sports, ESPN y COTAS Televisión

Brasil / Esporte Interativo y TNT Brazil

Canadá / DAZN

Chile / Fox Sports e ESPN

Colombia / Fox Sports e ESPN

Ecuador / Fox Sports e ESPN

Francia / RMC Sport 1

Alemania / Sky Sport 1 y DAZN

Itlia / Sky Sport Uno y RAI Uno

Japón / DAZN

México / Fox Sports e ESPN

Paraguay / Fox Sports e ESPN

Perú / Fox Sports e ESPN

Portugal / Eleven Sports 1 y TV1

España / Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos / TNT USA, Univisión NOW y Univisión Deportes

Uruguay / Fox Sports e ESPN

Venezuela / Fox Sports e ESPN