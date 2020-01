Liverpool vs. Wolverhampton EN VIVO Con Salah, Firmino y Mané, juegan por la Premier League

Liverpool vs. Wolverhampton EN VIVO ONLINE TV Partido por la fecha 24 de la Premier League, este jueves 23 de enero, desde las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN 2. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

El superlíder Liverpool buscará dar otro paso más hacia el título de la Premier League -algo que parece ser cuestión de tiempo-, cuando visite al Wolverhampton del mexicano Raúl Jiménez. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Molineux Stadium.

Con 64 puntos, Liverpool es el cómodo puntero de la liga inglesa, 13 unidades más que su perseguidor más cercano, Manchester City. Los ‘Reds’, incluso, aumentaron su ventaja con el tropiezo (empate 2-2 con Crystal Palace) de los ‘Citizens’ en la jornada anterior.

Liverpool sigue avanzando, va a paso firme de la mano de su entrenador Jürgen Klopp. Los ‘Reds’ concretaron el reciente domingo su decimotercera victoria (2-0) liguera consecutiva, a costa de Manchester United.

Los ‘Red Devils’ fueron las víctimas de Liverpool, que ahora tendrán al frente al Wolverhampton (6° con 34 unidades). Los ‘Lobos’ buscan meterse a puestos de clasificación a torneos europeos y no serán para nada presa fácil.

“Los 'Lobos’ no solo son este año, sino el año pasado, realmente difíciles de jugar. Juegan un sistema similar a otros equipos. Depende un poco de cómo se configuran: tres o cinco en la parte posterior. Pero lo hacen de manera diferente, Coady tiene un papel diferente, hacen que el campo sea realmente grande y te piden mucho trabajo de pies”, analizó el DT de Liverpool, Jürgen Klopp.

Tienes que correr mucho. Eso es normal y bueno, es su forma de jugar. Para nosotros, hay soluciones para eso, pero no sin trabajar mucho. No puedes jugar en un 50 o 60 por ciento contra Wolves, entonces no tienes absolutamente ninguna posibilidad. Ese es el desafío para ese juego", añadió el alemán.

Wolverhampton viene de cortar una racha de cinco encuentros sin conocer la victoria tras derrotar 3-2 a Southampton en su reciente presentación en la Premier League.

“Sabemos que hasta el final, depende de nosotros, de lo que queremos hacer y lo que queremos lograr. Así que debemos seguir hasta el último minuto y tratar de anotar, seguir haciendo nuestro fútbol, eso es lo que nos hace Wolves", indicó el mexicano Raúl Jiménez, autor de 10 goles en la liga inglesa.

Liverpool vs. Wolverhampton: horarios del partido

México - 2:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Venezuela - 4:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Brasil - 5:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Liverpool vs. Wolverhampton: probables alineaciones

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum, Salah, Firmino y Mane. DT: Jürgen Klopp.

Wolverhampton: Rui Patricio, Dendoncker, Coady, Saiss, Doherty, Ruben Neves, Moutinho, Jonny, Traoré, Raúl Jiménez y Pedro Neto. DT: Nuno Espírito Santo.

