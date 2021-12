La esperada entrevista de Luis Guadalupe a Juan Manuel Vargas en ‘La Fe de Cuto’, dejó muchas historias para el recuerdo. Una de las más simpáticas fue la de la famosa celebración del ‘Loco’ con el jugador italiano Gionatha Spinesi, quienes compartieron muchos besos en Catania.

En múltiples oportunidades, Spinesi celebraba sus goles plantándole un ‘piquito’ al popular ‘Loco’. Un festejo que causaba mucho revuelo en el Perú, aunque después se convirtió en algo muy común de ver.

Vargas le contó al ‘Cuto’ cómo empezó esa celebración. “Ya lo habíamos hablado, como yo siempre le metía los centros, le dije: “Si tú haces gol. te doy un pico”, y este al primer partido hace gol, tocó darle su pico”, aseguró.

Sin embargo, el ‘Loco’ pensaba que esto sería por una sola ocasión pero no contaba con que Spinesi tomaría estos besos como si se tratara de una cábala. “Yo dije uno y ya. Después metió otro y vino de nuevo, es que allá son bien cabaleros”, añadió.

Juan 'El Loco' Vargas le contó a 'Cuto' Guadalupe el motivo de por qué se daba 'piquitos' con su compañero después de cada gol.

Finalmente, el exjugador de Fiorentina confesó que ya no le gustó repetir mucho dicho festejo y que, incluso, tenía que correrse para que Spinesi no lo encuentre. “Yo le decía: “Causa, ya no, nos van a ver raro. Un día que no hizo gol ya paró. Es que él hizo como 19 goles, al final ya no quería, ya cuando metía gol, yo me corría para que no me siga”, sentenció.

TE VA A INTERESAR