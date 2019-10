'Loco' Wagner se sobrepasó con Alexandra del Solar y ella lo cuadró en VIVO en previa Universitario vs Cantolao [VIDEO]

El 'Loco' Wagner tuvo desafortunado comentario contra Alexandra del Solar, su compañera de trabajo en GolPerú. Todo esto en la previa del partido entre Universitario y Cantolao por la fecha 13 del Torneo Clausura de Liga 1. Mira el video. ¡Qué fuerte!



Como parte de la cobertura del Universitario vs Cantolao en el Estadio Monumental, el 'Loco' Wagner y Alexandra del Solar disputaron un penal para las cámaras de GolPerú, sin imaginar cómo terminaría todo.



El 'Loco' Wagner se paró bajo los palos y no pudo atajar el remate de Alexandra del Solar, quien celebró a un costado del arco para luego buscar al ex reportero de espectáculos.

"¡Intercambio de camisetas... no, no, mentira!", lanzó 'Loco' Wagner. "¿Qué cosa?", respondió indignada Alexandra del Solar en plena transmisión de GolPerú para todo el país.