Pelea de YouTubers desata la ira de los puristas del boxeo, pero fue un verdadero éxito para organizadores | VIDEO

La llamada 'batalla más grande de Internet' entre los YouTubers Logan Paul de los Estados Unidos y KSI del Reino Unido fue catalogada como un verdadero éxito por los promotores, pese a las cientos de criticas que desató la presencia de estos dos personajes de las redes sociales en una cartelera de boxeo profesional, que incluyo la presencia del campeón de los pesos medianos del OMB Billy Joe Saunders y el nuevo campeón de peso liviano del CMB Devin Haney.



Joseph Markowski, vicepresidente ejecutivo de DAZN en los Estados Unidos, afirmó al Washington Post que la pelea entre Logan Paul vs KSI presentó el boxeo a una nueva audiencia, generó la atención de los medios de comunicación y generó un impulso significativo en la suscripciones en la principal plataforma de streamings deportivos del mundo.



Pese a que no habló de números, la velada entre Logan Paul vs KSI vendió más de 21 mil asientos en el Staples Center de Los Ángeles, la casa del popular equipo de básquet Los Lakers.



Decisión dividida y youtubers más famosos que ayer. Pasó #KSILoganPaul2 y lo vimos en VIVO por #CombateSPACEpic.twitter.com/mCnbAEOMJb — Space (@canalspace) November 10, 2019

La primera pelea entre Logan Paul vs KSI se realizó el 2018 en el Manchester Arena del Reino Unido y fue vista en vivo por Internet por más de un millón de personas.



En esta ocasión la pelea fue transmitida por DAZN en los Estados Unidos y se estima que los números superaron ampliamente a la primera pelea. Recordemos que entre Logan Paul y KSI suman más de 40 millones de seguidores en YouTube.

La presencia de Logan Paul vs. KSI como el combate principal de una velada que incluía una pelea por el título de peso mediano de la OMB entre el campeón Billy Joel Saunders contra el argentino Marcelo Esteban Coceres, desató la ira de los fanáticos del boxeo, que no imaginaron nunca ver a dos personajes de las redes, encabezando una velada de boxeo.



Sin embargo para nadie es un secreto que el boxeo no vive sus mejores años y muestra de ello fue que el esperado combate entre Saúl Canelo Álvarez y Sergey Kovalev, fue superado en expectativa por la pelea del UFC entre Jorge Masvidal y Nate Díaz.



Por ellos muchos entendidos vieron esta oportunidad del combate entre Paul Logan y KSI como una buena oportunidad de 'jalar' más fanáticos hacia el noble deporte de los puños.