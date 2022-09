Logan Paul, el youtuber más famoso del mundo, será el próximo oponente del campeón indiscutible de WWE, Roman Reigns, el próximo 5 de noviembre en el evento Crown Jewell, que se realizará en Arabia Saudita. Asó como usted lo lee, un hombre que no es un luchador profesional competirá por la deseada corona.

Una verdadera sorpresa para los fanáticos de la lucha libre enterarse que Paul fue el elegido para enfrentar a Reigns, tomando en cuenta que hay nombres más que importantes en la compañía como AJ Styles, Bobby Lashley y el recientemente reincorporado Braun Strowman.

En una conferencia de prensa, que contó con la presencia de Reigns y el Bloodline, así como con Paul, se realizó el anuncio oficial de esta lucha.

Aunque no es la primera vez que una persona, no luchador profesional compite en WWE, sí sería la primera vez que lo hagan por el título máximo de la empresa. Aunque Logan aparece en el roster de luchadores de la empresa, no tiene más de cinco luchas en esta disciplina.

¿Por qué Logan Paul luchará contra Roman Reigns en WWE?

Logan Paul cuenta con más de 23 millones de seguidores en YouTube y se cree que la principal razón para verlo en la lucha libre, es que los directivos buscan atraer a toda esta masa de seguidores para que consuman productos de WWE.

Logan Paul ha competido en dos ocasiones en WWE, además, cuenta como uno de sus mayores logros no ser noqueado por Floyd Mayweather y participó en otros combates de boxeo contra aficionados.





