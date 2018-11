Lokomotiv vs Galatasaray EN VIVO EN DIRECTO Con Jefferson Farfán , como referente de la 'Locomotora' recibe a los turcos por la quinta fecha del Grupo D de la Champions League. El encuentro se jugará este miércoles, desde las 12:55 p.m., (hora peruana) y puedes seguirlo por la señal de por FOX Sports2.



¿Vas a seguir el Lokomotiv vs Galatasaray vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más del duelo a jugarse en Rusia. ¡No te lo pierdas!



El equipo ruso afronta el Lokomotiv vs Galatasaray ya eliminado de la Champions League, pero intenta encontrar su primera victoria en el certamen para darle una alegría a los hinchas. Jefferson Farfán ya consiguió anotar anotó un gol en este certamen y se espera que la 'Foquita' haga respetar la localía.



Resumen Lokomotiv

El cuadro local llega a este Lokomotiv vs Galatasaray de perder en casa en la última fecha de Liga Premier de Rusia (1-2 ante Ural) y donde Jefferson Farfán estuvo ausente por precaución. Hoy Yury Semin confirmó al peruano en la lista de convocados.



Los turcos también acuden al Lokomotiv vs Galatasaray con la intensión de no decepcionar a sus hinchas y conseguir una segunda victoria en la Champions League y no les haga perder las esperanzas de alcanzar a Schalke 04 que esta fecha enfrenta al líder del Grupo D: Porto.



Lokomotiv: Guilherme; Corluka, Howedes, Kverkvelia, Denisov, Rybus, Krychowiak, Miranchuk, Farfán, Tugaev, Smolov



Galatasaray: Muslera; Aziz, Mariano, Bayram, Maicon; Kabak, Inan, Feghouli, Fernando; Derdiyok, Onyekuru