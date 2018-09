Lokomotiv vs Krasnodar EN VIVO Jefferson Farfán vs Christian Cueva por la Liga de Rusia

Lokomotiv vs Krasnodar , se ven las caras este sábado (11:00 a.m.) por la Liga de Rusia. Jefferson Farfán vs Christian Cueva

- / - Lokomotiv vs Krasnodar EN VIVO Jefferson Farfán vs Christian Cueva EN DIRECTO TV ONLINE por Liga de Rusia - / - Lokomotiv vs Krasnodar EN VIVO Jefferson Farfán vs Christian Cueva EN DIRECTO TV ONLINE por Liga de Rusia