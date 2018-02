Lokomotiv vs Niza: EN VIVO EN DIRECTO Con Jefferson Farfán por ESPN ONLINE por Europa League

Lokomotiv vs Niza: EN VIVO EN DIRECTO. La 'lokomotora' visita este jueves al Niza de Mario Balotelli por los dieciseisavos de final ida de la Europa League en el Allianz Riviera de Francia. El partido iniciará a la 1:00 p.m. por ESPN+. Jefferson Farfán será titular en los verdes.



¿Vas a seguir el Lokomotiv vs Niza vía Internet? Trome.pe., te traerá el minuto a minuto del cotejo con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y más.



Lokomotiv de Jefferson Farfán buscará sacar un buen resultado este jueves en campo del Niza, comandado por el italiano Mario Balotelli, por la Europa League.



¿Como vienen? Lokomotiv de Jefferson Farfán no está competencia del torneo doméstico, ya que se encuentra paralizado por las bajas temperaturas en Rusia. Igual, estuvo jugando amistosos y sacó buenos resultados.



Niza, por su parte, recibirá a Lokomotiv en un mal momento, pues acumulan 3 derrotas al hilo en la Liga de Francia y se ubican en la posición 9 con 34 puntos, lejos del líder PSG (65 unidades).