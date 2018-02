Lokomotiv vs Niza: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO Con Jefferson Farfán la Europa League

Lokomotiv vs Niza : EN VIVO EN DIRECTO El cuadro ruso enfrenta al equipo francés este jueves en el estadio RZD Arena por el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League. Con Jefferson Farfán , Lokomotiv busca su pase a octavos ante el difícil Niza. (11:00 a.m.) (TV: ESPN)



Lokomotiv define en casa su pase a la siguiente fase. Niza de del atacante Mario Balotelli tiene una misión complicada en Rusia. Tendrá que revertir un 3-2 sufrido como local y para ello deberá de ganar por dos goles de diferencia y no recibir ninguno.



El atacante peruano Jefferson Farfán será de la partida luego de arrancar en el banco de suplente en el partido de ida. La 'Foquita' ingresó y colaboró para hacer reaccionar al Lokomotiv que caía 2-1.



No obstante, Jefferson Farfán y el Lokomotiv no se pueden confiar ante un combativo equipo italiano que podría dar la sorpresa. Eso sí, podría manejar la ventaja que incluso le permite perder por 1-0 y clasificar a la siguiente fase.

Lokomotiv 3-2 Niza: Goles y resumen

Otro jugador que llega inspirado en el Lokomotiv es Manuel Fernandes, quien anotó un triplete para la remontada 3-2 del Lokomotiv en Francia la semana pasada.



El equipo visitante, Niza, tendrá a Balotelli en el ataque, pero deberá de mover su equipo debido a que Racine Coly es baja tras ser expulsado en el partido de ida.



Lokomotiv jugó su primer partido oficial de la temporada ante Niza, tras la para del torneo ruso y varios partidos amistosos. El equipo de Farfán es líder del torneo local con 45 puntos.



Niza llega en plena competencia en la Liga de Francia en la que ocupa el puesto 9 con 35 puntos.

