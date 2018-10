Lokomotiv vs. Schalke 04 EN VIVO EN DIRECTO ONLINE. La 'Locomotora' rusa hará sonar su silbato cuando tenga al frente a los 'mineros' de Alemania, uno de los duelos más parejos del Grupo D Champions League. Jefferson Farfán estará en la tribuna del estadio estadio RZD Arena este miércoles (11:55 a.m., hora peruana) debido aun lesión. Este duelo lo puedes seguir desde la señal de Fox Sports 2.



Jefferson Farfán se perderá este Lokomotiv vs. Schalke producto de una lesión en los ligamentos de su rodilla. La 'Foquita' no solo deseaba enfrentarse a su ex equipo, sino también ayudar a los de Yuri Siomin a reponerse de la goleada (3-0) sufrida en Turquía a manos del Galatasaray, en el debut de la Champions League.



Los 'mineros' llegan al Lokomotiv vs. Schalke muy resagados en la Bundesliga donde son coleros junto a Hannover 96. En la Champions League solo pudieron empatar (1-1) con Porto, algo que es consecuencia de la poca inversión que hizo el cuadro alemán para esta temporada.



"Lokomotiv es un buen equipo con grandes individualistas. Son un equipo con un gran equilibrio", dijo Doménico Tedesco, entrenador de Schalke 04 tras su ultimo entrenamientos en Moscú.



Lokomotiv no tiene registro de enfrentamiento ante Schalke 04 en la Champions League, pero en los enfrentamiento ante rivales alemanes el record de los rusos es negativo: un triunfo y cinco derrotas hasta la fecha.

