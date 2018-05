Lokomotiv vs Zenit: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO Con Jefferson Farfán por el título de la Liga

Lokomotiv vs Zenit: EN VIVO ONLINE TV Con Jefferson Farfán , la 'Locomotora' enfrenta este sábado al cuadro de los artilleros en el RZD Arena de Moscú por la fecha 28 de la Premier League de Rusia. Lokomotiv con un triunfo ante Zenit logrará el título. (8:30 a.m. hora peruana)



En el Lokomotiv vs Zenit, Jefferson Farfán podría conseguir su segundo título desde que llegó a Moscú. El primero fue la Copa de Rusia y ahora está cerca de ser campeón de la Premier League.



Eso sí, la 'Locomotora' está obligada a ganar el Lokomotiv vs Zenit. No obstante, la diferencia de cinco puntos le permite aplazar el festejo jornada más, la última, pero con la presión una diferencia menor en el puntaje.



En la previa del Lokomotiv vs Zenit, el equipo de Jefferson Farfán cuenta con 57 puntos, el segundo Spartak de Moscú tiene 53 y 52 unidades CSKA, que marcha tercero.



El título está a un solo triunfo (tres puntos), y la 'Foquita' y compañía, tendrá dos oportunidades para lograrlo: ante Zenit o Arsenal Tula, según sea el resultado.

El último partido el Lokomotiv se quedó con las ganas de celebrar el título y perdió inesperadamente 2-0 con Krasnodar, que necesitaba asegurar su clasificación a la Europa League. Se suma los dos empates 0-0 en los anteriores duelos (Akhmat y Ufa)



Lokomotiv espera que Jefferson Farfán y Manuel Fernandes lleguen motivados y vuelvan a reeditar sus buenas actuaciones con goles para el esperado triunfo.



El Zenit será un rival muy complicado para Lokomotiv. Los artilleros están a dos puntos de la zona de clasificación a Champions League, luego de asegurar su cupo a la Europa League, el objetivo es más alto y posible.



Para el Lokomotiv vs Zenit, la visita no contará con Ivanovic y Rigoni lesionados. Pero recupera a Kranevitter, Paredes y Sebastián Driussi para este duelo decisivo.

