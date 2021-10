La Selección Peruana no pudo ante Bolivia en La Paz y cayó por 1-0 con tanto de Ramiro Vaca. La derrota complica a la Blanquirroja en su lucha por meterse al quinto lugar de las Eliminatorias.

El tanto fue luego de algunos rebotes, pero el inicio fue un error de Christian Cueva en el mediocampo. Para la periodista Lorena Álvarez, Ricardo Gareca demoró mucho en los cambios y Cueva ya no debía estar en el campo cuando perdió el balón.

“El problema fue no cambiar a los jugadores a tiempo. Cueva ya no daba más hace rato pero seguía buscando correr y lógico, fue impreciso. Culparlo del gol no me parece justo. Además como reza el dicho: goles que no haces...”, escribió la periodista en su cuenta de Twitter.

En conferencia de prensa, Ricardo Gareca indicó: “Esto es fútbol, lamentablemente nos encontramos con este resultado. Creo que trabajamos bien el partido, pero se termina perdiendo el partido por detalles. Todos estamos mal por el resultado. Los jugadores dieron todo para ganarlo, pero lamentablemente no se dio”.

Marcos López, fue otro de los que habló: “Creo que tuvimos un poco más el control del juego, hilvanamos más jugadas, tuvimos ocasiones claras de gol, igual ellos con los pases largos. Pero el fútbol es de detalles y hoy nos ganan por un pequeño error”.

El próximo encuentro de la Selección Peruana será ante Argentina en Buenos Aires. El único antecedente ganando de visita fue en las Eliminatorias a México 1970. El último encuentro en el proceso de clasificación a Rusia 2018 fue empate sin goles.