Desde la llega de Gianluigi Donnarumma al Paris Saint Germain (PSG), el cuadro dirigido por Mauricio Pochettino enfrenta un conflicto interno por la titularidad en el arco. Hasta antes de ‘Gigi’, el costarricense Keylor Navas era el titular indiscutible en los tres palos, sin embargo, el ingreso del italiano ha generado que cierto grupo del futbolistas del club parisino marque su preferencia por uno de los dos arqueros.

Según el ‘Corriere della Sera’, el bloque sudamericano del vestuario del equipo francés, que lidera Lionel Messi, apoya incondicionalmente a Navas como titular. De acuerdo al medio milanés, el técnico del PSG decidió que el centroamericano disputara siete de nueve partidos de esta temporada como titular, aparentemente, influenciado por la gran presencia sudamericana en los vestuarios.

“Di Maria, Paredes, Marquinhos, Neymar y Messi hacen bloque con Keylor Navas, aunque no tienen nada en contra de Donnarumma”, señalaron. A ellos se sumarían Rafinha, Icardi, Bernat, Ander Herrera, Sergio Rico y Achraf, quienes son cercanos a los antes mencionados.

Con tremendo lío en casa, la Juventus podría activar su interés en vender al italiano en el próximo mercado de pases, ya que Gigi no aceptaría pasar otra temporada como suplente. “He venido a París a jugar. El PSG me buscó y me quiso, y yo quería venir al PSG. La competencia no me asusta, Navas es un gran portero, pero yo estoy aquí para jugar”, expresó el joven de 22 años en declaraciones anteriores que levantaron polémica.

En el entrenamiento de esta mañana Donnarumma, Rico, Letellier y Franchi, aparecieron en el césped sin Keylor Navas. Todo indica de que Pochettino podría darle al exmilanista su tercer partido al ante el Montpellier, que se jugará mañana por la Ligue 1.