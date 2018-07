Lucas Matthysse se prepara a fondo para defender su título mundial wélter, nada menos que ante la leyenda del boxeo Manny Pacquiao , este sábado en Kuala Lumpur, Malaisa.



"Me siento muy seguro de tener éxito en la pelea. Entrené muy duro para defender mi campeonato. Ya me adapté al horario y me siento en gran condición", manifestó Lucas Matthysse .



El argentino Lucas Mattysse se mostró confiado en salir airoso. Por eso prometió una victoria espectacular ante el ídolo filipino Manny Pacquiao .

Lucas Matthysse y Manny Pacquiao se presentaron en el Hotel Le Meridien en Kuala Lumpur, como parte de las actividades promocionales previas al megacombate que tendrán el sábado.



El favorito para este enfrentamiento es Manny Pacquiao , sin embargo la carrera del 'Pacman' ya se encuentra en una curva descendente, cayendo en dos de sus últimas cuatro presentaciones.

Lucas Matthysse intentará cambiar la historia de los boxeadores argentinos que enfrentaron a las figuras más importantes del momento, tal es el caso de Marcos Maidana, 'Ringo' Bonavena y 'El Toro Salvaje de La Pampa' Luis Ángel Firpo.



El combate entre Lucas Matthysse y Manny Pacquiao se llevará a cabo este sábado en la Arena Axiata de Kuala Lumpur, desde las 9 de la noche (hora peruana).