EN VIVO EN DIRECTO Lucas Matthysse vs. Manny Pacquiao ya están listos para la gran pelea de esta noche (9:00 pm.) en el Axiata Arena de Kuala Lumpur, en Malasia. Campeón y retador cumplieron con el pesaje previo a su esperado combate por el título mundial wélter de la Asociación Mundial de Boxeo. Space y TNT Sports transmitirán el enfrentamiento en el Perú y Argentina respectivamente.



La noche del viernes Manny Pacquiao registró un peso de 66,420 kilogramos mientras que Lucas Matthysse marcó 66,520. Con ello ambos oponentes quedaron aptos para la pelea de hoy.



Tal como ocurre en las presentaciones de Manny Pacquiao , el careo ocurrió sin ningún problema. Tanto el 'Pacman' como Lucas Matthysse conservaron su distancia.

El ceremonia de pesaje entre Manny Pacquiao y Lucas Matthysse se llevó a cabo en el el escenario de Malaysia International Trade and Convention Center. La pelea se realizará en la Arena Axiata.



En este oportunidad Manny Pacquiao es el retador, ya que L ucas Matthysse es el campeón regular wélter de la AMB y realizará la primera defensa de su cinturón.

La previa del combate entre Manny Pacquiao vs. Lucas Matthysse no está lejos de la polémica. Ello debido a que la Comisión de Boxeo de Malasia cambió al árbitro de la AMB Luis Pabón por el norteamericano Kenny Bayless.



La esperada pelea Manny Pacquiao vs. Lucas Matthysse será transmitida desde las 9 de la noche (hora peruana) por Space, para toda Latinoamérica, excepto la Argentina.