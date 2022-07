En Trome quisimos pasar un fin de semana distinto y al enterarnos que había un show de lucha libre en Surquillo con gladiadores peruano, no lo pensamos dos veces. En medio de un espectáculo plagado de talento puro, hubo un nombre que llamó la atención de todos: Alissa Webb.

Alissa brilló, no solo por ser la única mujer en el elenco, sino por haber derrotado a Farid, un fornido luchador más grande y fuerte que ella. Sin embargo, su velocidad, agilidad y astucia, demostraron que, a pesar de su evidente juventud, tiene un talento nato combinado con un adecuado entrenamiento.

¿Quién es Alissa Webb?

Al conversar y conocer su historia, uno queda más sorprendido todavía, aunque no es muy fácil saber mucho de esta luchadora. Ella usa una máscara al mejor estilo de las leyendas mexicanas y se rehúsa a dar su nombre verdadero.

Lo que sí se pudo saber es que detrás de esa máscara se encuentra una ‘estresada’ universitaria, como ella misma lo dice, que sueña en convertirse en ingeniera informática, pero que seguirá, hasta que el cuerpo aguante, en el deporte que ama desde niña.

Creciendo en un ring

“Uno siempre de pequeña juega a las luchitas, esto de ser la única mujer en el roster de Gladiadores, me pasaba en mi familia, con todos mis primos jugaba y me agarraban de ‘muñeco’ para hacer los movimientos. De ahí me reconecté con la lucha a los 13 años”, nos cuenta Alissa Webb al hablar de sus inicios.

Hoy, la luchadora que la rompe en el ring de la promotora ‘Gladiadores’, tiene 22 años, pero es a los 14 cuando empieza este viaje, una decisión que escondió de sus compañeros de colegio pero que no pudo ocultarle a sus padres , a quienes tuvo que pedirles permiso.

“La primera vez que subí a un ring fue a los 14 años, quería ser como AJ Lee. Empecé a buscar si existía lucha en Perú, encontré la escuela LWA y le pregunté a mis papás si podía ir. Mi papá me miró y me dijo: “¿En verdad quieres hacer eso?”, mi papá pensó que era una fase ”, manifestó.

“Al principio nadie sabía que entrenaba, solo mi mejor amiga, ya empecé a decirlo cuando debuté como Alissa Webb, ni siquiera tuve que decirlo, ya en el colegio veían que esa enmascarada se parecía a la chica que se sentaba atrás en el salón”, añadió.

Alissa Webb la rompe en los eventos de la empresa de lucha libre 'Gladiadores'.

Liderando un camino

En los últimos años, Alissa Webb y Alexa Jade tenían que enfrentarse en casi todos los eventos de lucha libre en la capital. Cuando esta última partió para España (donde espera debutar en poco tiempo), la joven arácnida se quedó sola en un ambiente dominado casi enteramente por hombres.

Alissa Webb la rompe en los eventos de la empresa de lucha libre 'Gladiadores'.

“Nunca me ha complicado estar rodeada de hombres. Lo único que me ha molestado es que no me hayan tomado en serio, cuando yo estoy dando mi 100%. que me hayan subestimado entrenando. En algún momento era como: “Oye y esta niña que hace acá”, pero me enfoqué en que es lo que quiero y aquí estoy”, indicó.

Escuelas de lucha libre como el Gladiadores Dojo y GLL hacen esfuerzos para que más mujeres se animen a practicar este deporte espectáculo. Para Alissa, quien sueña que en un tiempo se forme un elenco femenino, la clave está en la constancia.

Alissa Webb la rompe en los eventos de la empresa de lucha libre 'Gladiadores'.

“La lucha libre ha pasado por etapas de muchas chicas entrenando, de ahí pocas, de ahí solo yo, de ahí algunas más, y así. Yo me emocionaba cuando veía que venían a entrenar, pero de ahí se iban. Esto se trata de constancia, yo estoy muy comprometida en la lucha y espero que más mujeres se animen y, sobre todo, se lo tomen en serio”, sostuvo.

“Practíquenlo, pruébenlo y si quieren esto, sean constantes, responsables, me gustaría tener un roster femenino y demostrarle al Perú que podemos tener lucha libre femenina, este deporte es muy bonito”, sentenció.

Puedes ver a Alissa Webb, y a los demás luchadores de Gladiadores, en su más próximo evento: ¡Somos Gladiadores, seámoslo siempre!, el cual se llevará a cabo el sábado 23 de julio en el Danzak Arena (Manuel Irribarren 153, Surquillo).