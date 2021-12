El peruano César Casafranca -más conocido como “Rayo” en mundo internacional de la lucha libre profesional viene haciéndose un nombre en este deporte de multitudes. Ahora, tras debutar mediante una prueba en WWE, la última semana debutó en la empresa AEW.

El luchador peruano “Rayo” hizo su debut en los Tapings de AEW y se enfrentó ante Lio Rush, su excompañero de entrenamiento en la lucha libre. Así lo confirmó el luchador peruano en un emotivo post.

“Hoy me tocó subir al ring con Lio Rush, entrenamos juntos en el MCW Training Center bajo The Bruiser y Dean pero nunca pudimos enfrentarnos. Agradecido de que el primer partido fuera en All Elite”, escribió ‘Rayo’ en sus redes sociales.

Luchador peruano “Rayo” debutó en AEW y tuvo grandes comentarios

Según lo que averiguo TROME es que este episodio aún no ha sido emitido, pero tendremos que estar atentos a las redes oficiales de AEW. La pelea se llevo a cabo en Orlando, Estados Unidos.