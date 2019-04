Lucho Mendoza Jr. fue el deportista automotor más buscado en redes sociales en el 2018

El piloto nacional Lucho Mendoza Jr. la rompe y no sólo en la pista sino también en las redes sociales, prueba de ello es un estudio realizado por Mercado Negro, donde el principal impulsor del drifting en el Perú logró destacar entre los deportistas más buscados del país.



En este ranking, sobresalen el futbolista Aldo Corzo, Natalia Malaga, Sofía Mulanovich, y el único del rubro automotor fue Lucho Mendoza Jr., quién ocupó el quinto lugar en este top de los deportistas no solo más buscados en redes sociales, sino también con mayor 'engagement' con sus seguidores.



"Me parece increíble como las redes sociales hacen que puedas ayudar y resolver dudas a personas de todo el mundo y en muchos casos animar a que vayan a las carreras o hasta incluso corran. Una consulta frecuente es cómo me inicio para correr, no existe una formula exacta, pero trato de darles las facilidades”, indicó el piloto.



Además, Lucho Mendoza Jr. reitera que lo que busca es seguir afianzando lazos con sus seguidores en redes sociales, ya que es una ventana directa para consolidar el deporte.



“Creo que es importante que la gente sepa que yo mismo manejo mis redes y yo soy el que responde todo. Así la gente tiene claro que leo sus mensajes y los tomo en serio. Si tienen dudas sobre cualquier cosa con motor no duden en buscarme en mi Facebook o Instagram. En este momento venimos trabajando en el auto para buscar el campeonato que se me escapó en el 2018 dejándome Sub Campeón Nacional.", indic ó Lucho Mendoza Jr.