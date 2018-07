Hoy por hoy, el drifting nacional demuestra que está en un gran nivel, con unos de los campeonatos más competitivos a nivel de Sudamérica. Y eso lo comprobó este fin de semana el canadiense Ryan Lanteigne, jurado de Fórmula Drift (Campeonato Mundial de Drifting), quien aplaudió el trabajo que realiza ProDrif Perú en la organización del torneo nacional de derrapes.



"La presencia de Ryan Lanteigne con Vistony en esta fecha fue fundamental, él pudo capacitar a los jurados y pilotos nacionales, quienes pudieron aplicar lo aprendido en la pista. El hecho de contar con un jurado como él definitivamente nos pone ya en otro nivel en Sudamérica. Ahora estamos ante los ojos de todo el mundo", Indicó Richard Tsukamoto, jefe de Marketing de Prodrift.



MENDOZA SE QUEDA CON LA PRO



Uno de los candidatos serios al título nacional es Lucho Mendoza jr. Quien una vez más tuvo un duelo aparte con Alex Heilbrunn, con quien libró una dura batalla. Ambos pilotos fueron eliminando uno a uno a rivales como: Salvador del Solar, Juan Diego Ramírez, Mikio Inoguchi, Fredie Blume, quienes tuvieron una notable actuación, pero se quedaron en las eliminatorias.



Mendoza y Heilbrunn se vieron las caras en la final, donde se enfrentaron en un inmejorable Tanden que el piloto Toyota supo sacar provecho para alzarse con el primer lugar de la copa 'AVA', dejando a Heilbrunn en segundo lugar, y Fredie Blume en tercera posición.



"Este primer lugar es algo que ya lo venía luchando, hicimos bien las cosas, esta fecha se dio y ganamos. Esto nos anima a seguir mejorando, ahora toca pensar en la tercera fecha. Gracias al apoyo de todo mi equipo, mis auspiciadores y todo el lindo público que nos acompañó esta fecha", indicó Mendoza jr.



NIKEI MANDA EN LA STREET



De otro lado, en la categoría 'Street' Javier Matayoshi a pesar de presentar serios problemas mecánicos durante toda la competencia supo demostrar que está para grandes retos y a ritmo de campeón. El nikkei tuvo problemas en la fase de clasificación, pero con gran pericia y temperamento supo resolver.

En los tadems finales se midió con Alvaro Rivera, quien se tuvo que conformar en el segundo lugar, mientras que Javier Siu en su regresó al drift completó el podio en el tercer lugar.



"Fue una fecha bastante fuerte, todos los pilotos de mi categoría están en un gran nivel, y yo corrí toda esta fecha con la caja de cambios averiada, sólo entraba la cuarta velocidad, lo que hizo que sea más difícil controlar el auto, pero conozco bien mi hachi Ae86, y con todo el empuje de mi equipo sacamos adelante la fecha y pudimos ganar. Si no se sufre no vale", señaló el piloto Vistony.



ANNIA HIZO HISTORIA

​

Una de las más esperadas por toda la afición fue Annia Cilloniz, quien no defraudó y tuvo un gran debut, ella posee muchas condiciones y es una piloto que sabrá aportar mucho al drifting.



"Para mi esta fecha significaba un gran reto, ser la primera mujer driftera del Perú, salimos a lucharla desde el inicio, no pudimos clasificar, pero ya estamos pensando en la siguiente fecha. Confío en seguir mejorando", señaló la piloto del Team Chimuelo.



