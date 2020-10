Deportes







Lucho Trisano: “Maradona me hizo ganar plata, hacerme más conocido y regresando me hice conductor” | ENTREVISTA Periodista tuvo un giro en su vida cuando entrevistó al astro argentino en Estados Unidos 94. Califica de incompetente a árbitro chileno Julio Bascuñán y asegura que Perú no será un rival fácil.