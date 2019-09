Perú: Luis Abram ganó a la defensa de Brasil y anotó este GOLAZO en amistoso por fecha FIFA [VIDEO]

Perú logró el 1-0 ante Brasil en el United Airlines Field at the Los Ángeles Memorial Coliseum por fecha FIFA. Esto con gol del defensa central Luis Abram de cabeza. Mira el video. ¡Locura total en Estados Unidos!



Ocurrió a los 85' de la segunda parte. Tras un gran tiro libre de Yoshimar Yotún desde el borde derecho del campo, Luis Abram ganó a la defensa de Brasil y selló el primero de la selección peruana.



Luis Abram peinó el esférico y venció al portero de Brasil, que salió a nada en Perú vs Brasil por fecha FIFA. Aquí las imágenes del tanto nacional en tierras norteamericanas.

Perú vs Brasil: Gol de Abram (Video: Movistar Deportes)

Un gran gol de Luis Abram para el 1-0 de Perú frente a Brasil en el United Airlines Field at the Los Ángeles Memorial Coliseum por fecha FIFA.