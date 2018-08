Luis Abram marcó un golazo en el Vélez Sarsfield vs Newell's Old Boys en la Superliga argentina y celebró por partida doble, pues es el primer tanto de la temporada en el torneo de ese país.

En el segundo minuto de juego, Luis Abram aprovechó un centro donde se encontró solo y cabeceó al ángulo en el Vélez Sarsfield vs Newell's Old Boys, abriendo el marcador en el 'Fortín' de Liniers.



Luis Abram celebró con la hinchada y sus compañeros de Vélez Sarsfield tras anotar el primer gol ante Newell's Old Boys por la Superliga argentina.



Sin embargo, eso no fue todo, pues en el minuto 26 le cometieron penal a Luis Abram, el cual convertiría Matías Vargas para el 2-0 en el Estadio José Amalfitani, a favor de Vélez Sarsfield ante Newell's Old Boys.



Luis Abram marcó un golazo con Vélez Sarsfield. (Video: Fox Sports)

