Luis Advíncula: Antoine Griezmann saludó al peruano antes del Atlético Madrid vs Rayo Vallecano [VIDEO]

No lo olvida. El crack francés de Atlético Madrid, Antoine Griezmann, buscó al peruano Luis Advíncula , del Rayo Vallecano, para saludarlo. Ambos se enfrentaron en el Grupo C del Mundial Rusia 2018. Mira el video. ¡Todo un caballero!



Esta escena se vio antes del inicio del partido por la fecha 2 de la Liga Santander en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Antoine Griezmann vio a Luis Advíncula en el túnel de los vestuarios y le dio la mano.



Sin duda, Antoine Griezmann no olvida el gran partido que tuvo Luis Advíncula en el Perú vs Francia del Mundial Rusia 2018. Aquí las imágenes.

Video: Griezmann saluda a Advíncula

En cuanto al resultado de aquel Perú vs Francia, los 'Galos' se impusieron 1-0 con tanto de Kylian Mbappé con el que aseguraron su pase a octavos de final. La 'Bicolor', en cambio, le dijo adiós al certamen a falta de una fecha.