Hace algunos meses, Luis Advíncula tuvo más protagonismo en los programas de espectáculos que en los deportivos. Incluso había perdido terreno en la selección peruana, donde parecía titular indiscutible. Pero el tiempo pasó, hizo mea culpa y se deja ayudar por la psicología para superar sus problemas.

“Debo mejorar en lo mental. A veces me salgo del partido cuando las cosas no me salen bien. Me frustro mucho. Lo estoy trabajando con una psicóloga”, reveló Luis Advíncula en Movistar Deportes.

“Me siento en un gran momento. Me siento bien, tranquilo, en paz. Estoy jugando y contento. Estuve un poco perdido por estar pensando en otras cosas, pero uno es humano y a veces se equivoca”, añadió el lateral de Rayo Vallecano.

Por otro lado, Luis Advíncula se refirió a la siguiente fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022. “Esta Selección está diseñada para romper estadísticas. Se habló que nunca se pudo ganar en Quito. Que llevábamos años sin Mundial y final de Copa América. Las estadísticas quedan en eso”.

Para finalizar habló de la supuesta ‘argolla’ con Gianluca Lapadula. “Si le preguntan a Lapadula cómo lo recibió el grupo, verás que el tipo está encantado. Somos un grupo, una Selección. No se dan cuenta que si él gana, yo gano”.

