Según informan desde Argentina, Luis Advíncula ya tendría todo arreglado con Boca Juniors. El lateral de la selección peruana estaría llegando en los próximos días al país ‘gaucho’ para posar con su nueva camiseta tras dejar Rayo Vallecano de España. Pero no todo es felicidad para el popular ‘Bolt’. Mira el video.

Ni bien conocieron del fuerte interés de Boca Juniors por contar con Luis Advíncula, la prensa local le dio con palo. Sobre todo en TyC Sports, donde lo calificaron como jugador de “segunda clase”. Esto por haber jugado la Segunda División con Rayo Vallecano.

“¿Boca Juniors va a traer un jugador de la B? Era lo último que faltaba. Él y Carlos Zambrano harían pareja, pero en el banco de suplentes”, lanzó con tono de burla Tony Serpa sobre el lateral derecho de 31 años.

“Si yo fuera hincha de Boca Juniors y me propones esto, yo digo: por favor, siéntense con Julio Buffarini de la manera que sea para que se quede. Yo ya tengo un ‘4’ que me rinde. La plata que no me sobra, no la pongo en un lateral derecho”, señaló Diego Díaz.

“No entiendo por qué la ironía, porque realmente estamos hablando de un jugador bueno. Laterales derechos no sobran en el mundo. Es internacional y juega en la selección peruana”, dijo un cauto Agustín Fantasía.

“Es un jugador de selección, pero es de segunda clase porque está en la ‘B’”, insistió Tony Serpa en el programa futbolero de TyC Sports. Aquí abajo las imágenes.

