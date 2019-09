Luis Advíncula dio la 'vida' en un cierre y salvó el arco de Pedro Gallese en amistoso Perú vs Brasil [VIDEO]

Para Luis Advíncula, el Perú vs Brasil no tiene nada de amistoso. El lateral de la selección entregó la 'vida' en una barrida para salvar el arco de Pedro Gallese. Mira el video. ¡Tremenda acción!



Ocurrió a los 20' de la primera parte. Un error en salida de Perú pudo terminar en gol de Brasil de no ser por la gran salvada de Luis Advíncula en el corazón del área de Perú.



Luego de superar a Pedro Gallese, Neres de Brasil quedó frente al arco, pero no contó con la humanidad de Luis Advíncula, que llegó para evitar su gol.

Video: Cruce de Advíncula

Perú y Brasil se miden luego de la final de Copa América 2019, cuando la Canarinha se impuso 3-1 en Río de Janeiro y se quedó con el título.