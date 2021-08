Luis Advíncula está a solo 24 hora de debutar con Boca Juniors y desde la VIDENA, Nolberto Solano, uno de los nombres más queridos por la hinchada xeneize le envió un mensaje de tranquilidad y confianza de cara a su primer partido ante River Plate, por los octavos de final de la Copa Argentina.

El popular ‘Ñol’ pidió no cuestionar la decisión del lateral por dejar Rayo Vallecano. “Cada uno vive distintas situaciones y momentos, lucho (Advíncula) va a jugar en uno de los clubes más reconocidos a nivel mundial, no hay que desvalorizar, porque no está en Europa. No hay que desmerecer, solo porque en Europa están los grandes jugadores”, dijo el asistente de Ricardo Gareca a RPP.

El exmedicampista que debutó en la ‘Bombonera’ junto a Diego Maradona señaló que no es necesario llamarlo para aconsejarlo. “Lucho tiene más de 50 partidos con la selección peruana, tiene 31 años. No es lo mismo que hablar con un chico de 19 años. Él tiene todas las condiciones para triunfar en Boca Juniors”, reconoció Solano.

El lateral peruano tuvo su primer entrenamiento con sus compañeros tras ser anunciado de manera oficial por el club argentino Boca Juniors. Sin embargo, Advíncula tuvo que observar desde la tribuna el juego de su equipo ante Talleres. (Fuente: América TV)

“Jugar en un club grande siempre demanda salir de la cancha con un buen resultado y te obliga a atacar siempre. Tiene una potencia y todos los requisitos que pide el hincha de Boca Juniors. Ojalá le vaya bien a todo el equipo, porque cuando no va bien un lado, esto repercute. Jugar en Boca Juniors es salir a ganar siempre, es la exigencia de un club grande”, añadió ‘Ñol’ quien des Argentina emigró a la Premier League.

Contento por regreso de Paolo

El asistente de Ricardo Gareca reconoció también que la Copa América 2021 sirvió de mucho para que ampliar el universo de jugadores de cara a las Eliminatorias Qatar 2022. “Varios jugadores aprovecharon su oportunidad en la Copa América como Sergio Peña, Raziel García, Marco López, Alexander Callens quienes venían en el grupo y no podían jugar seguido y es bueno tener esa competencia interna”, analizó.

Asimismo, se mostró satisfecho por el regreso de Paolo Guerrero a la actividad con Inter de Porto Alegre. “No ha sido sorpresa lo de Paolo y su regreso a las cachas. Se le notó la frustración, porque es un ganador, se le nota que está con muchas ganas de regresar en su mejor nivel, eso es bueno”, finalizó.

