Luis Advíncula se defendió de las críticas y contó la verdad sobre su ausencia en Lobos BUAP [VIDEO]

Luis Advíncula se defendió de las críticas y aseguró que no jugó los últimos partidos de Lobos BUAP por decisión técnica. Pues, como se sabe, su equipo perdió la categoría en México y el peruano fue señalado de abandonar el equipo cuando más lo necesitaban.



"Los dos partidos no salí en lista por decisión técnica. El entrenador decidió que yo no salía en lista. No me gustó la decisión, pero la respeto porque es el entrenador y siempre va a querer lo mejor para el equipo", reveló Luis Advíncula a "Televisa Puebla".



"No me gustó que en estos días se dijera que yo abandoné el barco o que yo estaba en Perú tranquilo... ¡yo estoy acá! Fui al último partido que Lobos jugó acá, estaba con mis compañeros", continuó el lateral peruano.

Video: Luis Advíncula se defiende de las críticas

"La directiva se comportó a la altura, por eso te digo que yo y mis compañeros sentimos vergüenza porque ellos se comportaron a la altura y los que no estuvieron a la altura somos nosotros", señaló.



"Yo vine de jugar dos partidos con mi selección donde salí lastimado el último (ante Islandia). Y viene aquí y jugué, yo siempre estuve comprometido con el equipo. Si yo me estuviera cuidando como se dijo, no juego el partido y digo que estoy lesionado. Yo siempre quise estar", sentenció Luis Advíncula.