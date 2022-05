La lesión de Luis Advíncula ha causado preocupación no solo en Ricardo Gareca, sino en todos los hinchas de la selección peruana que aguardan con ansias el Repechaje a Qatar 2022. Tras conocerse la noticia, Germán Leguía, mundialista con la ‘Blanquirroja’ lamentó la noticia, pero de inmediato propuso una solución práctica para el ‘Tigre’.

“ Esta es una noticia terrible, porque Luis Advíncula venía jugando muy bien, todos estábamos contentos por lo que venía haciendo en Boca Juniors, es una pena. Sería terrible su ausencia , porque estamos ya casi. Ya verá Ricardo, confío mucho en él y siempre nos saca de los problemas que tenemos”, señaló el popular ‘Cocoliche’.

El dos veces mundialista en Argentina 1978 y España 1982 se animó a recordarle al DT de la selección peruana que lo primero en estas instancias es defender. “ Si no está Advíncula, será Aldo Corzo seguro, pero le tengo mucha fe a Ricardo Gareca y sé que vamos a clasificar ”, dijo para el programa “Negrini lo sabe”.

Luis Advíncula sufrió desgarro en partido de Boca Juniors y preocupa en Videna

Asimismo, el exfutbolista respaldó las decisiones del ‘Tigre’ respeto a la no convocatorias de algunos jugadores. “ Si Ricardo no llama a alguien, ese jugador sabe por qué. Él habla con todos. Todos los chicos saben que no hay vacas sagradas y que todos tienen su oportunidad ”, señaló Germán Leguía a Radio Ovación.

Finalmente, el popular ‘Cocoliche’ reconoció el mérito de la selección peruana para conseguir el ansiado boleto al repechaje a Qatar 2022.” Las eliminatorias de Sudamérica son las más difíciles del mundo, todos son equipos que sus jugadores están en los mejores equipos del mundo, lo que ha hecho Perú metiéndose entre los cinco mejores es espectacular ”, sentenció.