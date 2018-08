Luis Advíncula se plantó ante Diego Costa y tuvo un duro cruce de palabras en el triunfo de Atlético Madrid sobre Rayo Vallecano por la fecha 2 de la Liga Santander, que se disputó en el estadio Wanda Metropolitano.

Luis Advíncula fue impactado por un remate y quedó tendido en el césped. Entre los reclamos de una supuesta mano, el lateral peruano no se recuperaba del impacto. Por ello, el árbitro decidió detener las acciones.



Atlético Madrid estaba de nuevo en posición de ataque y Diego Costa le increpó a Luis Advíncula que estaba simulando la falta. Pero no quedó allí.



En las imágenes de la televisión, al parecer el delantero Diego Costa, le dice 'Hijo de pu...", por lo que puede leerse en los labios. Esto no amilanó a Advíncula, que desde el piso respondió al agravio del español.

Luis Advíncula enfrentó a Diego Costa tras insultante agravio en el Atlético Madrid vs Rayo Vallecano

